Лебедев – о бое Федора и Тайсона: «Это анекдот? Для Федора это может кончиться плачевно»

Денис Лебедев посоветовал Федору Емельяненко не боксировать с Майком Тайсоном.

«Бой между и Тайсоном? Это анекдот? Если бой будет на полном серьезе, то он будет в одну калитку. Все равно, что Тайсона позвать в ММА.

Я бы Федору не рекомендовал. Если бой будет серьезный, все может закончиться очень плачевно. очень сильно и точно бьет в подбородок.

Почему Федору хочется проводить бои после завершения карьеры? Может, он без спорта жить не может. Есть такая пословица: «Я ушел из спорта, но спорт не ушел из меня», – сказал Денис Лебедев.

Денис Лебедев стал звездой на шоу в Африке: потерял 11 кг, ел жуков в мармеладе и боялся шизофрении