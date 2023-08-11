Лебедев – о бое Федора и Тайсона: «Это анекдот? Для Федора это может кончиться плачевно»
Денис Лебедев посоветовал Федору Емельяненко не боксировать с Майком Тайсоном.
«Бой между Емельяненко и Тайсоном? Это анекдот? Если бой будет на полном серьезе, то он будет в одну калитку. Все равно, что Тайсона позвать в ММА.
Я бы Федору не рекомендовал. Если бой будет серьезный, все может закончиться очень плачевно. Майк Тайсон очень сильно и точно бьет в подбородок.
Почему Федору хочется проводить бои после завершения карьеры? Может, он без спорта жить не может. Есть такая пословица: «Я ушел из спорта, но спорт не ушел из меня», – сказал Денис Лебедев.
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