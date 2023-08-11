Лебедев – о бое Федора и Тайсона: «Это анекдот? Для Федора это может кончиться плачевно»

Теги Майк Тайсон Денис Лебедев Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Денис Лебедев посоветовал Федору Емельяненко не боксировать с Майком Тайсоном.

«Бой между Емельяненко и Тайсоном? Это анекдот? Если бой будет на полном серьезе, то он будет в одну калитку. Все равно, что Тайсона позвать в ММА.

Я бы Федору не рекомендовал. Если бой будет серьезный, все может закончиться очень плачевно. Майк Тайсон очень сильно и точно бьет в подбородок.

Почему Федору хочется проводить бои после завершения карьеры? Может, он без спорта жить не может. Есть такая пословица: «Я ушел из спорта, но спорт не ушел из меня», – сказал Денис Лебедев.

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4 комментария

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Maksmen1995
Ответ Pavel Nikolaev
Есть надежда, что Майк проторчал свое здоровье
Больше здоровья он потерял в течений карьеры, но никак не от природы.
+1
0
+1
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Kanan Jarrus
«Почему Федору хочется проводить бои после завершения карьеры? Может, он без спорта жить не может. Есть такая пословица: «Я ушел из спорта, но спорт не ушел из меня»

ахаха
0
0
0
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