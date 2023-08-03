Майк Тайсон стал тренером и секундантом Нганну перед боем с Фьюри
Майк Тайсон будет готовить Фрэнсиса Нганну к бою с Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщил председатель управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейх.
«Я же говорил, что скоро будет сюрприз. Единственный и неповторимый Майк Тайсон будет тренировать Фрэнсиса Нганну и секундировать в поединке с Тайсоном Фьюри, который определит самого жесткого человека планеты. Мы узнаем его имя 28 октября», – написал функционер в соцсетях.
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