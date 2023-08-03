Майк Тайсон стал тренером и секундантом Нганну перед боем с Фьюри

Теги Майк Тайсон Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон будет готовить Фрэнсиса Нганну к бою с Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщил председатель управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейх.

«Я же говорил, что скоро будет сюрприз. Единственный и неповторимый Майк Тайсон будет тренировать Фрэнсиса Нганну и секундировать в поединке с Тайсоном Фьюри, который определит самого жесткого человека планеты. Мы узнаем его имя 28 октября», – написал функционер в соцсетях.

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Тайсон готов тренировать Нганну перед боем с Фьюри: «Это было бы здорово»

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14 комментариев

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"председатель управления по делам развлечений")))
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Ну это добавит хайпа и медийности данному событию)
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Тайсон против Тайсона).
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Тайсон перед очередной тренировкой говорит Нганну- дружище ты меня не обессудь, я щас резко два напаса сделаю и погнали тренироваться
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В плане поднятия интереса к поединку, тк Майк имеет огромную фан-базу- хороший ход. В плане итогового результата - вообще ничего не изменится, за несколько месяцев «балету» Нганну не обучится.
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ну все победа будет за настоящим Тайсоном.М
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Готовит Нганну к поражению, мощно 💪🏻
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Майк тренер это круче чем сам бой.
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Теперь Нгану точно встрянет )))
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Ответ oka79410
"председатель управления по делам развлечений")))
сладко звучит)
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Ответ oka79410
"председатель управления по делам развлечений")))
Наверняка еще и министр есть)
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