Гаджиев не верит в бой между Федором и Тайсоном: «Сейчас тренд на бои легенд спал»

Теги Майк Тайсон Рой Джонс-младший Федор Емельяненко AMC Fight Nights Камил Гаджиев бокс Федор Емельяненко - Тайсон Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев объяснил, почему не верит в бой Федора Емельяненко и Майка Тайсона.

«Я на самом деле слабо верю в возможность проведения такого боя. В прошлом году я бы в это верил больше. И объясню, почему.

Помните, был такой тренд на проведение боев между легендами: например, между Роем Джонсом и Майком Тайсоном. Сейчас этот тренд немного спал.

Но если какая-то американская платформа возьмется за организацию, то это событие вполне реально», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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