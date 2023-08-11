Гаджиев не верит в бой между Федором и Тайсоном: «Сейчас тренд на бои легенд спал»

Камил Гаджиев объяснил, почему не верит в бой Федора Емельяненко и Майка Тайсона.

«Я на самом деле слабо верю в возможность проведения такого боя. В прошлом году я бы в это верил больше. И объясню, почему.

Помните, был такой тренд на проведение боев между легендами: например, между и . Сейчас этот тренд немного спал.

Но если какая-то американская платформа возьмется за организацию, то это событие вполне реально», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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