Тренер Бивола: «Не вижу интриги в поединке Усика. Он несоизмеримо сильнее Дюбуа»

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Тренер Дмитрия Бивола уверен в победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

«По всем раскладам Усик должен выиграть бой. В техническом плане Александр несоизмеримо выше. Все будет зависеть от степени его готовности: функциональной и психологической.

Думаю, что Усик может победить досрочно. Слишком разный уровень в мастерстве. Не вижу вариантов у Дюбуа. Усик дерется просто так, чтобы не было громадного перерыва. Нужно выпустить пар. Не вижу большой интриги. По-моему, все ясно», – заявил Геннадий Машьянов.

Напомним, что поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Усик – о Фьюри: «Вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал»

Дюбуа – об Усике: «Он был великим чемпионом. Но у каждого начала есть свой конец»

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