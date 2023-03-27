Камил Гаджиев – о Минееве: «У него будет увольнение на несколько дней»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что был отпущен в увольнение из зоны боевых действий на Украине.

«Насколько я знаю, у него будет увольнение на несколько дней. Не в курсе, уволился ли он уже или нет, но он говорил мне, что собирается поехать в Ульяновск, после чего вернется обратно в зону СВО», – сказал Гаджиев.

Жена Минеева – о нахождении Владимира в зоне боевых действий: «Говорит, что в Луганске, но может и дезинформировать»

Гаджиев – о Минееве: «Он находится в тревожном месте. Ситуация может измениться в любой момент»