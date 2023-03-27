Камил Гаджиев – о Минееве: «У него будет увольнение на несколько дней»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Владимир Минеев был отпущен в увольнение из зоны боевых действий на Украине.

«Насколько я знаю, у него будет увольнение на несколько дней. Не в курсе, уволился ли он уже или нет, но он говорил мне, что собирается поехать в Ульяновск, после чего вернется обратно в зону СВО», – сказал Гаджиев.

Жена Минеева – о нахождении Владимира в зоне боевых действий: «Говорит, что в Луганске, но может и дезинформировать»

Гаджиев – о Минееве: «Он находится в тревожном месте. Ситуация может измениться в любой момент»

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4 комментария

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The.who.o@list.ru
Ответ Сергей Орлов
Интересно, а других бойцов есть увольнения?)
У всех есть
0
0
0
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DrogbaIvan
Ответ Sergunja
Володя красавчик! Настоящий герой и защитник!
кто напал?
+7
0
+7
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Сергей Орлов
Интересно, а других бойцов есть увольнения?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergunja
Володя красавчик! Настоящий герой и защитник!
+2
-3
-1
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