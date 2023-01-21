Стало известно, когда Владимир Минеев станет участником СВО
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда чемпион среднего дивизиона Владимир Минеев начнет участие в СВО.
Ранее стало известно, что 32-летний спортсмен, подписавший контракт с Вооруженными силами РФ, находится в Донецке.
«Он занимался гуманитарной миссией. Сегодня мы с ним говорили, и Минеев сказал, что уже на следующей неделе станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО», – сказал Гаджиев.
Гаджиев – о роли Минеева в СВО: «Он пока ездит выполнять гуманитарную миссию. Спортивную, наверное»
Гаджиев сказал, что Минеев уехал в Донецк: «Он будет в Москве на следующей неделе»
После этого он получил награду за освобождение цума от гуччи и версаче), а Цумадинский район Дагестана его любимый)
Теперь можно и с автоматом сфоткаться.