Стало известно, когда Владимир Минеев станет участником СВО

Теги MMA средний вес (MMA) AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда чемпион среднего дивизиона Владимир Минеев начнет участие в СВО.

Ранее стало известно, что 32-летний спортсмен, подписавший контракт с Вооруженными силами РФ, находится в Донецке.

«Он занимался гуманитарной миссией. Сегодня мы с ним говорили, и Минеев сказал, что уже на следующей неделе станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО», – сказал Гаджиев.

Гаджиев – о роли Минеева в СВО: «Он пока ездит выполнять гуманитарную миссию. Спортивную, наверное»

Гаджиев сказал, что Минеев уехал в Донецк: «Он будет в Москве на следующей неделе»

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10 комментариев

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Stan789
Ответ Арни Терминатор
Что за прикол с ЦУМом ?
Ну он кричал всю дорогу что едет на «сво», что все остальные либерасты и самокатчики, что бы это не значило в его понимании🤦‍♂️, а сам постил фотки или сторисы как он едет в гум или цум.
После этого он получил награду за освобождение цума от гуччи и версаче), а Цумадинский район Дагестана его любимый)
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Мага осторожный
Следующая неделя длится с октября месяца...
0
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Sobachkin
После окончания СВО, Минеев станет участником СВО
+1
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Жора где ты был?
Командируют прямиком с горячей точки под ГУМом!
+1
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Арни Терминатор
Что за прикол с ЦУМом ?
+1
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Сергей Скляров
Шел 2025г, вова собирался на сво))
+7
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eazyjet
напоминает историю с мэром Липецка, который все строил и строил дорогу https://www.youtube.com/watch?v=DhLLF6cAn-s
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Александр Лебедев
Красавчик, победа на фашистами станет ещё ближе!
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Satvaldino
Никогда
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hsmshhzfn5
Наконец-то обмундирования из ЦУМа пришло?
Теперь можно и с автоматом сфоткаться.
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