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    Sports.ru
    Рафаэль Карвальо

    Рафаэль Карвальо

    Rafael Carvalho
    Родился 27 июля 1986 | 31 год
    Гражданство Бразилия
    Рост и вес 191|84
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    12 марта|Sports.ru

    13:36 Макдональд хочет бой против Мусаси или Карвальо за титул в среднем весе|5

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