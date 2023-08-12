Молдавский победил Моури на Bellator 298

Теги MMA Bellator Валентин Молдавский Bellator 298 Бокс/MMA/UFC

В Су-Фолсе, штат Южная Дакота, состоялся турнир Bellator 298. В соглавном событии прошел бой между Валентином Молдавским и Стивом Моури.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Молдавского единогласным решением судей.

Эта победа стала для россиянина первой с июня-2021, когда он выиграл у Тимоти Джонсона.

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1 комментарий

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as009595@icloud.com
Убийца Нганну!!
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