Валентин Молдавский: «Ромеро не заслужил титульник с Немковым в Bellator»

Российский боец прокомментировал организацию боя с чемпионом Bellator в полутяжелом весе .

«Непонятно, почему Йоэлю дали бой за титул после одной победы. Наверное, потому что медийный дядька и дрался за пояс в UFC.

Ромеро не заслужил титульник, он ничего не выиграл, чтобы драться за пояс в Bellator», – считает Молдавский.

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