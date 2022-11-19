Валентин Молдавский: «Ромеро не заслужил титульник с Немковым в Bellator»
Российский боец Валентин Молдавский прокомментировал организацию боя Йоэля Ромеро с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым.
«Непонятно, почему Йоэлю дали бой за титул после одной победы. Наверное, потому что медийный дядька и дрался за пояс в UFC.
Ромеро не заслужил титульник, он ничего не выиграл, чтобы драться за пояс в Bellator», – считает Молдавский.
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