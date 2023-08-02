Валентин Молдавский: «Успех UFC не в уровне бойцов, а в пиар-машине. Можно сравнить с виски Конора – не самый вкусный, но все покупают»
Валентин Молдавский объяснил причины популярности UFC.
«Если объединение Bellator и PFL состоится, сможет ли эта организация на равных соперничать с UFC? По составу бойцов – да. Дело в том, что успех UFC не в нем, а в пиар-машине организации. Но это все можно сравнить с виски, который придумал Конор Макгрегор.
Он очень популярен, его все покупали, но я сомневаюсь, что он самый качественный, лучший и вкусный. Просто пиар-машина человека его раскрутила. Так же и пиар-машина UFC работает. Какие-то бойцы сильнее в PFL, чем в других организациях, какие-то в Bellator, а какие-то в UFC.
Но нельзя повально говорить, что каждый чемпион UFC круче любого чемпиона другой организации. Я с этим не согласен», – сказал тяжеловес Bellator Валентин Молдавский.
Молдавский – о поражении Васселлу: «Первое ощущение после боя: «лучше бы я сдох»
Валентин Молдавский: «Дайте время, я буду первым, а Бейдер – вторым или на пенсии»
Джастин Гэтжи, бывший чемпион WSOF (ныне PFL) железный топ легкого веса. Алекс Перейра вообще без нормального бэкграунда стал чемпионом UFC в одном весе и будет биться за еще один титул. Список можно продолжать.
Да, UFC лучшая лига в целом. Но не все бойцы там прямо сейчас - лучшие.
Аскрен — чемпион Беллатор и One FC.
В UFC 1-2, спорная победа над Лоулером и позор с Масвидалем и Маей.
Чендлер — чемпион Bellator в легком весе, отлетел от всех топов UFC, победа над закончившимся Тони и около топом Хукером.
Эдди Альварес — доминирующий чемпион Беллатор, взял титул с Дос Аньосом, не защитил ни разу, и практически сразу сдулся, чередуя поражения с победами.
И обратно, около топы, которые не стали чемпионами в UFC, разрывали Беллатор: Раян Бейдер, Гегард Муссаси, Кори Андерсон, Серхио Петтис, Рорри Макдональд.