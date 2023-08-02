Валентин Молдавский: «Успех UFC не в уровне бойцов, а в пиар-машине. Можно сравнить с виски Конора – не самый вкусный, но все покупают»

Валентин Молдавский объяснил причины популярности UFC.

«Если объединение Bellator и PFL состоится, сможет ли эта организация на равных соперничать с UFC? По составу бойцов – да. Дело в том, что успех UFC не в нем, а в пиар-машине организации. Но это все можно сравнить с виски, который придумал .

Он очень популярен, его все покупали, но я сомневаюсь, что он самый качественный, лучший и вкусный. Просто пиар-машина человека его раскрутила. Так же и пиар-машина UFC работает. Какие-то бойцы сильнее в PFL, чем в других организациях, какие-то в , а какие-то в UFC.

Но нельзя повально говорить, что каждый чемпион круче любого чемпиона другой организации. Я с этим не согласен», – сказал тяжеловес Bellator Валентин Молдавский.

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