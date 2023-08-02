Валентин Молдавский: «Успех UFC не в уровне бойцов, а в пиар-машине. Можно сравнить с виски Конора – не самый вкусный, но все покупают»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

Валентин Молдавский объяснил причины популярности UFC.

«Если объединение Bellator и PFL состоится, сможет ли эта организация на равных соперничать с UFC? По составу бойцов – да. Дело в том, что успех UFC не в нем, а в пиар-машине организации. Но это все можно сравнить с виски, который придумал Конор Макгрегор.

Он очень популярен, его все покупали, но я сомневаюсь, что он самый качественный, лучший и вкусный. Просто пиар-машина человека его раскрутила. Так же и пиар-машина UFC работает. Какие-то бойцы сильнее в PFL, чем в других организациях, какие-то в Bellator, а какие-то в UFC.

Но нельзя повально говорить, что каждый чемпион UFC круче любого чемпиона другой организации. Я с этим не согласен», – сказал тяжеловес Bellator Валентин Молдавский.

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4 комментария

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Александр Степанов
Ответ Одилжон Зиявиддинов
Ну окей, давайте судить по чемпам других организаций, которых в UFC сразу выводили на топ 3. Аскрен — чемпион Беллатор и One FC. В UFC 1-2, спорная победа над Лоулером и позор с Масвидалем и Маей. Чендлер — чемпион Bellator в легком весе, отлетел от всех топов UFC, победа над закончившимся Тони и около топом Хукером. Эдди Альварес — доминирующий чемпион Беллатор, взял титул с Дос Аньосом, не защитил ни разу, и практически сразу сдулся, чередуя поражения с победами. И обратно, около топы, которые не стали чемпионами в UFC, разрывали Беллатор: Раян Бейдер, Гегард Муссаси, Кори Андерсон, Серхио Петтис, Рорри Макдональд.
Вы очень удобно выбираете, сэр. Молдавский говорит, что не все чемпионы UFC точно лучше чемпионов других лиг, что не все бойцы там лучшие, только и всего. В свое время чемпион Cage Warriors Конор Макгрегор пришел и вынес весь полулегкий вес UFC. Чемпион АСА Петр Ян стал чемпионом UFC. Чемпион Rizin Иржи Прохазка взял титул в UFC.
Джастин Гэтжи, бывший чемпион WSOF (ныне PFL) железный топ легкого веса. Алекс Перейра вообще без нормального бэкграунда стал чемпионом UFC в одном весе и будет биться за еще один титул. Список можно продолжать.

Да, UFC лучшая лига в целом. Но не все бойцы там прямо сейчас - лучшие.
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artem klishin
смех смехом. говорит, что у монополиста на рынке ММА не всё лучшее😆
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Одилжон Зиявиддинов
Ну окей, давайте судить по чемпам других организаций, которых в UFC сразу выводили на топ 3.
Аскрен — чемпион Беллатор и One FC.
В UFC 1-2, спорная победа над Лоулером и позор с Масвидалем и Маей.
Чендлер — чемпион Bellator в легком весе, отлетел от всех топов UFC, победа над закончившимся Тони и около топом Хукером.
Эдди Альварес — доминирующий чемпион Беллатор, взял титул с Дос Аньосом, не защитил ни разу, и практически сразу сдулся, чередуя поражения с победами.
И обратно, около топы, которые не стали чемпионами в UFC, разрывали Беллатор: Раян Бейдер, Гегард Муссаси, Кори Андерсон, Серхио Петтис, Рорри Макдональд.
+3
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