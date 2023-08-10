Молдавский – о поединке Емельяненко и Тайсона: «Если Федор попадет – Майк упадет»

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко бокс Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

Валентин Молдавский высказался о возможном бое между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

– Вас удивит, если Федор побьет Майка Тайсона?

– А почему меня это должно удивить? Я обрадуюсь, не думаю, что кто‑то будет явным фаворитом. Тайсону сколько лет?

– 57.

– Думаю, что равные шансы.

– Тяжело с Федором в спарринге?

– Довольно‑таки, да. У него еще физика улучшилась, мы боролись чуть‑чуть, чувствуется, что стал крепче, как стена. В спаррингах с ним всегда тяжело, он может и издалека с каким‑то джебом залететь неожиданно, поэтому некомфортно.

– В чем у него были бы шансы против Майка Тайсона?

– Если попадет – Тайсон упадет, и все. Вот такие шансы. У Федора есть плюха, и у Тайсона есть плюха, поэтому кто хорошо приложится, тот и выиграет, – сказал тяжеловес Bellator Валентин Молдавский.

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Опрос

Кто победит в боксерском поединке Емельяненко и Тайсона?
3053 голосa
Майк Тайсон
78%
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
22%
Федор Емельяненко

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18 комментариев

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Kanan Jarrus
майк упадет. только от смеха на взвешивании, когда стрингоньяненко выйдет в своих любимых calvin klein
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Назар Игорь
А если Майк попадëт?
+6
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Qwarrz Qaqa
Федька с плюхи Мальдонадо гопак танцевать пошёл в одинокого. С плюхи Тайсона он вообще пойдет поздороваться с предками украинцами и назад вернётся. Лучше бы не завязывал ,а дал реванш м Арловскии,куда интереснее.
+3
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Мяти
У Феди плоха и у Тайсона тоже плюха. Шансы 50/50)) Так и запишем
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5hxrb7mywu
Если Майк попадет то младший брат на 40 дней уйдет в запой
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Kanan Jarrus
ахахахахахаха
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Великий Алонсо
Ахахах. Тайсон после 1 раунда уже еле стоять на ринге будет 😂
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Палач022
Птушник даже минимально не освоил английский язык за годы карьеры мма
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Назар Игорь
Ответ Мяти
У Феди плоха и у Тайсона тоже плюха. Шансы 50/50)) Так и запишем
Плюха Майка весила 800 кг. Конечно это было в его лучшие годы, но и сейчас достаточно одного попадания чтобы противника унесли на носилках. Кстати Фëдор тоже не помолодел.
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Мяти
Ответ Назар Игорь
Плюха Майка весила 800 кг. Конечно это было в его лучшие годы, но и сейчас достаточно одного попадания чтобы противника унесли на носилках. Кстати Фëдор тоже не помолодел.
Я к тому, что Молдавской говорит, что у Майка тоже плюха. То есть, у Майка только плюха? Сириёсли? В боксерском поединке, у Федора нет шансов даже с 89 летним Майком.
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Палач022
Ответ Мяти
У Феди плоха и у Тайсона тоже плюха. Шансы 50/50)) Так и запишем
У емели пту
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Мяти
Ответ Палач022
У емели пту
Я не знаю как там с образованием у Фёдора знаю лишь что на все воля Божья
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gilg@mesh
Ответ Kanan Jarrus
майк упадет. только от смеха на взвешивании, когда стрингоньяненко выйдет в своих любимых calvin klein
Тайсон всю карьеру в еще более открытых трусах выходил, маня
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Палач022
Ответ Фифа Алекс
46 и 57 лет,вы серьезно?Майкл сам упадет раунда после 3-го!
Его зовут Майк
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