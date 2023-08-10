Молдавский – о поединке Емельяненко и Тайсона: «Если Федор попадет – Майк упадет»

Валентин Молдавский высказался о возможном бое между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

– Вас удивит, если побьет Майка Тайсона?

– А почему меня это должно удивить? Я обрадуюсь, не думаю, что кто‑то будет явным фаворитом. Тайсону сколько лет?

– 57.

– Думаю, что равные шансы.

– Тяжело с Федором в спарринге?

– Довольно‑таки, да. У него еще физика улучшилась, мы боролись чуть‑чуть, чувствуется, что стал крепче, как стена. В спаррингах с ним всегда тяжело, он может и издалека с каким‑то джебом залететь неожиданно, поэтому некомфортно.

– В чем у него были бы шансы против ?

– Если попадет – Тайсон упадет, и все. Вот такие шансы. У Федора есть плюха, и у Тайсона есть плюха, поэтому кто хорошо приложится, тот и выиграет, – сказал тяжеловес Bellator Валентин Молдавский.

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