Валентин Молдавский: «Дайте время, я буду первым, а Бейдер – вторым или на пенсии»

Тяжеловес Bellator Валентин Молдавский рассказал о самочувствии после поражения от и высказался о поединке с чемпионом дивизиона.

«Я спрашивал его о самочувствии. По здоровью у него все нормально, только переносица на носу у него рассекается во всех боях.

Он мне сказал, как готовиться дальше, потому что нужно проходить Линтона Вассела. Ну а дальше надо выходить на Райана Бейдера и забирать пояс.

Он просто закончил карьеру и закончил общение с журналистами. Наверное, не хотел, чтобы его спрашивали, а что там случилось и вообще обсуждать этот бой.

У меня еще два боя по контракту с Bellator. Дайте время, я буду первым, а Бейдер будет вторым или на пенсии», – сказал Молдавский.

Райан Бейдер: «Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Наверное, Валентин Молдавский»