Валентин Молдавский: «Дайте время, я буду первым, а Бейдер – вторым или на пенсии»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Валентин Молдавский Емельяненко – Бейдер Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Bellator Валентин Молдавский рассказал о самочувствии Федора Емельяненко после поражения от Райана Бейдера и высказался о поединке с чемпионом дивизиона.

«Я спрашивал его о самочувствии. По здоровью у него все нормально, только переносица на носу у него рассекается во всех боях.

Он мне сказал, как готовиться дальше, потому что нужно проходить Линтона Вассела. Ну а дальше надо выходить на Райана Бейдера и забирать пояс.

Он просто закончил карьеру и закончил общение с журналистами. Наверное, не хотел, чтобы его спрашивали, а что там случилось и вообще обсуждать этот бой.

У меня еще два боя по контракту с Bellator. Дайте время, я буду первым, а Бейдер будет вторым или на пенсии», – сказал Молдавский.

Райан Бейдер: «Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Наверное, Валентин Молдавский»

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2 комментария

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Bosniec
Ну еще бы. Бейдеру почти 40 лет, а Молдавскому 31. Ясен пень, что старость возьмет свое.
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LLiriKK
Как-то уж очень нагло и самоуверенно, если учесть, что этот самый Бейдер тебя уже побеждал. Парню бы поучиться чувству такта у того же американца, проявившего себя достойным человеком после боя с Фёдором. А наставник, в свою очередь, пускай объяснит своему ученику, раз тот с крестом во всё пузо выходит, что гордыня - это один из самых тяжелых грехов.
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