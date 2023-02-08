Валентин Молдавский: «Дайте время, я буду первым, а Бейдер – вторым или на пенсии»
Тяжеловес Bellator Валентин Молдавский рассказал о самочувствии Федора Емельяненко после поражения от Райана Бейдера и высказался о поединке с чемпионом дивизиона.
«Я спрашивал его о самочувствии. По здоровью у него все нормально, только переносица на носу у него рассекается во всех боях.
Он мне сказал, как готовиться дальше, потому что нужно проходить Линтона Вассела. Ну а дальше надо выходить на Райана Бейдера и забирать пояс.
Он просто закончил карьеру и закончил общение с журналистами. Наверное, не хотел, чтобы его спрашивали, а что там случилось и вообще обсуждать этот бой.
У меня еще два боя по контракту с Bellator. Дайте время, я буду первым, а Бейдер будет вторым или на пенсии», – сказал Молдавский.
Райан Бейдер: «Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Наверное, Валентин Молдавский»
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