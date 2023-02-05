Райан Бейдер: «Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Наверное, Валентин Молдавский»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер назвал сильнейшего претендента на его титул.

«Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Наверное, Валентин Молдавский или Линтон Васселл. Мы провели с ним [Молдавским] очень тяжелый и близкий бой», – сказал Бейдер.

В январе 2022-го Бейдер победил Молдавского единогласным решением судей.

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