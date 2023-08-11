ACA 161: Гасанов против Абдурахманова, Вахаев против Пономарева и другие бои

В Москве на арене «Лужники» проходит турнир ACA 161, в главном событии которого пройдет поединок за титул в среднем весе и четвертьфинал Гран-при между Магомедрасулом Гасановым (18-2) и Саламу Абдурахмановым (15-1).

В соглавном бою подерутся тяжеловесы Мухамат Вахаев (11-6) и Григорий Пономарев (6-2).

Остальные бои главного карда:

(25-9) против Азама Гафорова (14-3);

Магомед Бибулатов (19-3) против Важи Циптаури (13-4);

Фаридун Одилов (16-2) против Вагнера Прадо (17-7).

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