Алмабаев после дебюта в UFC вошел в ТОП-20 наилегчайшего веса

Казахстанец Асу Алмабаев после уверенной победы над Одди Осборном в дебюте в UFC вошел в ТОП-20 бойцов наилегчайшего веса по версии сайта fightmatrix.

Благодаря победе он обошел Расула Албасханова (АСА), Мансура Малачиева (ONE), Бруно Сильву (UFC), Имрана Букуева (АСА), Мета Шнела и Стива Ерцега (оба UFC) и теперь занимает 19 место в рейтинге.

Чуть выше Асу в рейтинге расположились три бойца UFC – Мухаммад Мокаев, Коди Дурден и Тагир Уланбеков.

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