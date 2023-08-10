АСА 161: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
11 августа в Москве состоится турнир АСА 161. Главным событием вечера станет титульный бой между Магомедрасулом Гасановым и Саламу Абдурахмановым.
Где и во сколько смотреть АСА 161?
Турнир начнется в 16:00 по московскому времени. Главные бои карда будут показаны на каналах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Кард АСА 161
- Магомедрасул Гасанов – Саламу Абдурахманов;
- Мухумат Вахаев – Григорий Пономарев;
- Азам Гафоров – Вартан Асатрян;
- Фаридун Одилов – Вагнер Прадо;
- Магомед Бибулатов – Важа Циптаури.
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