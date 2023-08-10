АСА 161: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Магомед Бибулатов Вартан Асатрян ACA Саламу Абдурахманов Бокс/MMA/UFC

11 августа в Москве состоится турнир АСА 161. Главным событием вечера станет титульный бой между Магомедрасулом Гасановым и Саламу Абдурахмановым.

Где и во сколько смотреть АСА 161?

Турнир начнется в 16:00 по московскому времени. Главные бои карда будут показаны на каналах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Кард АСА 161

  • Магомедрасул Гасанов – Саламу Абдурахманов;
  • Мухумат Вахаев – Григорий Пономарев;
  • Азам Гафоров – Вартан Асатрян;
  • Фаридун Одилов – Вагнер Прадо;
  • Магомед Бибулатов – Важа Циптаури.

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