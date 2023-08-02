Артем Резников – Тони Фергюсону: «Тебе надо завязывать»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец ACA Артем Резников прокомментировал поражение Тони Фергюсона.

— Я считаю, что ребята не должны заканчивать карьеру таким образом. Если у тебя уже три подряд поражения, тебе надо завязывать. Потому что когда у тебя шесть, семь, восемь проигрышей, у тебя уже не идет. Ты уже не тот.

Единственное, что мне этот бой дал, это понятие, что бой с Диазом был подставной, 100%. Его просто взяли и задушили. Я думал, что человек после четырех поражений сломленный, уже не готов побеждать, и все ясно. Но здесь, глядя, как его душили, и как он терпел, как ему было плохо, он ногами дрыгал, но не стучал. Он готов был умереть, но не постучать. Я понимаю, что прошлый бой был «не тот», — отметил Резников.

Напомним, что Фергюсон проиграл Бобби Грину удушающим приемом в конце третьего раунда, потерпев свое шестое поражение кряду.

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