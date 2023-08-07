Вице-президент ACA Бадаев: «Без допинга большого спорта нет. Знаю людей, которые вкалывают себе гормоны и бьются в UFC»

Асланбек Бадаев назвал лицемерной идею чистого спорта.

«Нам часто говорят: «Почему нет допинг-контроля?» Да мы-то не против. Хотя я убежден, что без допинга большого спорта нет.

Есть определенное лицемерие, мол, в UFC не сидят на химии. Я знаю людей, которые вкалывают себе гормоны и бьются в UFC. Есть люди, которые себе вводят и их не дисквалифицируют, их не ловят, их не проверяют, а даже если проверяют, то ничего не находят. Это все есть, и это лицемерие, когда говорят, мол, у вас все на допинге сидят.

Ребята, вы правда думаете, что человек может пять раундов драться, не садясь, стоять и даже не дышать? Вы думаете, реально пять раундов в таком темпе драться и даже не задышать? Нет, это нереально, поэтому это все лицемерие», – заявил вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев.

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