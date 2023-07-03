Ян – о тренировочном лагере: «Нужно менять определенные вещи и мы сделаем это»

Петр Ян заявил, что планирует изменить тренировочный лагерь.

«Конечно, нужно поменять определенные вещи. И мы будем менять. Что именно – пока секрет. Готовиться в Дагестане или Омске? Когда находишься в удаленном от дома месте, ты абстрагируешься и подготовка в совокупности проходит лучше.

Поэтому смена места идет на руку. Поэтому нужно менять место подготовки», – сказал бывший чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, что Ян идет на серии из трех поражений: россиянин проиграл , Шону О’Мэлли и .

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