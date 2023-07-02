Петр Ян – о судействе в UFC: «Политика вмешивается в решения»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян упрекнул судей в UFC в предвзятых решениях.

«Политика сейчас вмешивается в судейство. А нам остается только биться, бороться», – сказал бывший чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, что Ян идет на серии из трех поражений. Два из них были раздельным судейским решением.

Петр Ян: «Не готов выступать прямо сейчас. Думаю, мой бой будет в конце года»

Петр Ян – о возможном поединке с Умаром Нурмагомедовым: «Не вижу смысла. Но если это интересно UFC, то, может, бой и состоится»

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5 комментариев

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Oleg Where
Ахаха какое же Петь у тебя огромное эго, которое не позволяет признать вполне заслуженные поражения и делает тебя идиотом для всех твоих болельщиков.
+6
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Vasyamarch91
Не, я за этого парня больше болеть не буду. Какая политика? Где?
+2
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Barabakan
Подтяни борьбу и иди дальше.
Надоело уже слушать отмазы.
+1
0
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Katin Dag
смени угловых и менеджера.судьям станет сложней вмешиваться
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