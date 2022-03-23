Джейк Пол вновь подколол UFC: «С 2005 года их прибыль выросла на 6200%, а зарплаты бойцов всего на 600%»

Начинающий боксер Джейк Пол в очередной раз раскритиковал политику UFC, касающуюся зарплат бойцов.

«UFC всегда говорит, что с 2005 года зарплаты бойцов выросли на 600%. Согласно Huddle Up, доход UFC вырос на 1700% с 2005 года, а прибыль увеличилась на 6200%. В 10 раз больше, чем зарплаты бойцов!» – написал Пол.

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