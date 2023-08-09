Уайт ответил Томпсону, который не получил денег за сорванный бой с Перейрой: «Нельзя просить $250 тысяч и сказать: «Я не буду драться»

Дана Уайт заявил, что не даст Стивену Томпсону полный гонорар за бой с Мишелем Перейрой.

«Ты решил не драться с парнем, у которого полтора килограмма перевеса, ты бы получил часть его гонорара, если бы принял бой...

За кулисами развивалась большая история, мы предлагали ему и другой бой тоже. Нет, нельзя просто прийти и сказать: «Да, я не хочу драться, но хочу четверть миллиона долларов».

Так не бывает, так еще никто не делал. Поэтому мы быстро попытались устроить ему другой бой.

Если тебе это не подходит, тогда мы пытаемся выяснить, во сколько обошелся твой лагерь. Мы компенсируем тебе расходы, есть много разных вариантов решения этой проблемы.

Нельзя прийти и сказать, что ты не хочешь драться с парнем, у которого полтора лишних килограмма, ты не примешь другой бой через 2 недели, но хочешь денег за выход.

Так не бывает. Если ты не дерешься, тебе не платят, что положено по контракту. Но мы всегда заботимся обо всех, и сейчас мы решаем этот вопрос с Вандербоем.

Все это решается за кулисами, и все это должно быть решено к субботе», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»