Уайт ответил Томпсону, который не получил денег за сорванный бой с Перейрой: «Нельзя просить $250 тысяч и сказать: «Я не буду драться»

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Мичел Перейра Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что не даст Стивену Томпсону полный гонорар за бой с Мишелем Перейрой.

«Ты решил не драться с парнем, у которого полтора килограмма перевеса, ты бы получил часть его гонорара, если бы принял бой...

За кулисами развивалась большая история, мы предлагали ему и другой бой тоже. Нет, нельзя просто прийти и сказать: «Да, я не хочу драться, но хочу четверть миллиона долларов».

Так не бывает, так еще никто не делал. Поэтому мы быстро попытались устроить ему другой бой.

Если тебе это не подходит, тогда мы пытаемся выяснить, во сколько обошелся твой лагерь. Мы компенсируем тебе расходы, есть много разных вариантов решения этой проблемы.

Нельзя прийти и сказать, что ты не хочешь драться с парнем, у которого полтора лишних килограмма, ты не примешь другой бой через 2 недели, но хочешь денег за выход.

Так не бывает. Если ты не дерешься, тебе не платят, что положено по контракту. Но мы всегда заботимся обо всех, и сейчас мы решаем этот вопрос с Вандербоем.

Все это решается за кулисами, и все это должно быть решено к субботе», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»

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8 комментариев

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Alex_V_G
Если сейчас идёт обсуждения между сторонами, значит этот момент не урегулирован в контракте. И каждая сторона будет защищать свой интерес
Но как болельщику мне ближе сторона спортсмена, а не корпорации.
Пусть Вандербой получит полный гонорар, а ufc проработает юридически этот пробел. Это небольшой взнос за усорвершенствие системы оплаты труда.
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Комнатный Герой💪
Дана Уайт умнейший промоутер в ММА индустрии. Именно поэтому UFC сильнейшая лига ММА в Мире! Уважаю Уайта, особенно за историю с федей 😂
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rude.
Ответ napoli_14
Ну если действительно был вариант замены, то с чего Вандербой хныкает? Не дерешься - никакого риска, рекорд сохраняется, гуд. Но платить-то за что? К тому же четверть ляма.
Потому что хитрожопый)
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rude.
Ответ Alex_V_G
Если все было так, то Дана бы сказал, что есть договор и все. Возможно для имиджа добавил, что предложат помощь заслуженному бойцу. P. S покажи контракт, на который ты ссылаешься, где все чётко, lol
Я тебе его показать не могу, как минимум потому что они конфиденциальны. Даже если бы он у меня был на руках, я бы не имел права кому-то его показывать кроме своего менеджера, и то, там ряд условий и оговорок кого следует считать менеджером в той или иной ситуации. Но со слов, скажем так, общих с некоторыми бойцами организации знакомых +/- в курсе контекста. Поверь, там очень подробно и по мелочам расписаны все пункты, особенно то что касается денежных вопросов.

"Если все было так, то Дана бы сказал, что есть договор и все"

Так он так и сказал же)) Более того, на правах главы организации решил расширить некоторые положения контракта, дабы сгладить ситуацию и сохранить нормальные рабочие, возможно и дружеские отношения. Но Вандербою приснилось шо он Клинт Иствуд и правила в этом салуне устанавливает он. Ну теперь ему по губам поводят разве что, а не кемп оплатят.
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