Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»

Стивен Томпсон заявил, что не получил денег за отмененный бой с Мишелем Перейрой.

«В настоящий момент мои менеджеры ведут переговоры с UFC. Пока мне ничего не заплатили.

Знаю, что в отпуске. Этот парень – настоящий трудоголик, так что отдых вполне заслуженный. Чувствую, что UFC поступит со мной правильно.

Я сделал все, что должен был. Старался быть честным и выполнять все, что требовалось по контракту.

Если мне не заплатят, буду на 100% разочарован. Кто бы не был расстроен, если он готовится выйти в клетку и делает все правильно, а соперник не делает?

В контракте нужно прописывать такие моменты. Боец должен быть защищен, если что-то случится.

Многие не понимают, что такое подготовка к бою: ты тратишь много денег, привлекаешь людей для тренировок. У меня пять тренеров, диетолог и физиотерапевт, на которых я трачу деньги», – сказал ветеран UFC Стивен Томпсон.

UFC 291: поединок Томпсон – Перейра отменен