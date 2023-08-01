Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»
Стивен Томпсон заявил, что не получил денег за отмененный бой с Мишелем Перейрой.
«В настоящий момент мои менеджеры ведут переговоры с UFC. Пока мне ничего не заплатили.
Знаю, что Дана Уайт в отпуске. Этот парень – настоящий трудоголик, так что отдых вполне заслуженный. Чувствую, что UFC поступит со мной правильно.
Я сделал все, что должен был. Старался быть честным и выполнять все, что требовалось по контракту.
Если мне не заплатят, буду на 100% разочарован. Кто бы не был расстроен, если он готовится выйти в клетку и делает все правильно, а соперник не делает?
В контракте нужно прописывать такие моменты. Боец должен быть защищен, если что-то случится.
Многие не понимают, что такое подготовка к бою: ты тратишь много денег, привлекаешь людей для тренировок. У меня пять тренеров, диетолог и физиотерапевт, на которых я трачу деньги», – сказал ветеран UFC Стивен Томпсон.
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