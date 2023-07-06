Дана Уайт потратил $100 тысяч за год на теннисную обувь

Президент UFC Дана Уайт показал коллекцию дорогой обуви.

Глава промоушена заявил, что потратил в 2022 году $100 тысяч лишь на одну теннисную обувь.

В коллекции Уайта есть редкие кроссовки серии Трэвиса Скотта, которые на вторичном рынке стоят около $5 тысяч, и модели «попроще», вроде Nike X Dior ($2 тысячи), а также много обуви, сшитой на заказ.

Уайт добавил, что не совершает покупки сам, а поручает это личному помощнику. Дана не был в торговом центре в течение 10 лет.

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