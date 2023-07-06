Дана Уайт потратил $100 тысяч за год на теннисную обувь

Теги UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт показал коллекцию дорогой обуви.

Глава промоушена заявил, что потратил в 2022 году $100 тысяч лишь на одну теннисную обувь.

В коллекции Уайта есть редкие кроссовки серии Трэвиса Скотта, которые на вторичном рынке стоят около $5 тысяч, и модели «попроще», вроде Nike X Dior ($2 тысячи), а также много обуви, сшитой на заказ.

Уайт добавил, что не совершает покупки сам, а поручает это личному помощнику. Дана не был в торговом центре в течение 10 лет.

Бой Маска и Цукерберга может пройти в Колизее. В этом заинтересован министр культуры Италии

Маккарти – о поединке Маска и Цукерберга: «Если это не фрик-бой, то что?»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалько Печалич
может себе позволить, в чем проблема, сникерхеды позавидовали, и я в том числе..
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fusionax
Где здесь теннисная обувь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий