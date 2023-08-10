На турнире Bellator 300 пройдут четыре титульных поединка
На юбилейном для Bellator турнире пройдут сразу четыре титульных боя.
В главном событии вечера чемпион организации в тяжелом весе Райан Бейдер проведет реванш против Линтона Васселла.
Обладатель пояса в легком весе Усман Нурмагомедов подерется с Брентом Примусом.
Кроме того, в рамках турнира пройдут и женские титульные поединки. Чемпионка в наилегчайшем весе Лиз Кармуш встретится с Илимой-Лей Макфарлейн.
А обладательница титула в полулегком весе Крис Сайборг проведет бой с Кэт Зингано.
Турнир Bellator 300 состоится 7 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния.
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