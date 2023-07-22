Андрей Корешков: «Нурмагомедов и Шаблий будут в финале Гран-при Bellator»

Андрей Корешков уверен в российском финале Гран-при Bellator.

«Мне кажется, что Нурмагомедов и Шаблий будут в финале Гран-при Bellator. Этот бой и покажет, кто лучший. Честно, не могу отдать кому-то предпочтение.

Да, многие считают Нурмагомедова фаворитом, но нельзя Шаблия недооценивать. Он неудобен абсолютно для всех. Александр хорошо приспосабливается к своим оппонентам. Он хорошо борется, защищается от борьбы, хорошо дерется в стойке и адаптируется. Это универсальный боец, доставляющий неудобство любому сопернику», – заявил экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.

Корешков – о продаже Bellator: «Это слухи. Никакой конкретики нет»

Вадим Немков возглавил рейтинг лучших бойцов Bellator