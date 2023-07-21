Корешков – о продаже Bellator: «Это слухи. Никакой конкретики нет»

Теги MMA Bellator Андрей Корешков Бокс/MMA/UFC

Андрей Корешков назвал слухами информацию о продаже Bellator.

«Со мной не вели переговоры о том, перейдет ли мой контракт в PFL в случае, если организация поглотит Bellator.

Да и эту информацию я бы назвал непроверенной. Слухи. Никакой конкретики нет. Была бы она, мы бы увидели более интересные новости.

Я не помню, насколько рассчитан мой контракт, но я его подписал недавно. Он совсем свежий», – сказал экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.

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