Турнир Bellator 299 может стать последним в истории промоушена

Bellator может закончить свое существование в сентябре.

Американский медиаконгломерат Viacom, владеющий компанией Bellator, близок к продаже активов промоушена.

«Bellator ищет себе партнера. Вероятно, что мы получим ясность в следующие 60-90 дней. Прямо сейчас Viacom ведет переговоры с PFL и еще несколькими компаниями, так что давайте подождем и посмотрим, что из этого выйдет», - заявил руководитель лиги Скотт Кокер.

На данный момент неизвестно, останется ли Bellator отдельной организацией или же будет существовать под брендом PFL.

Есть вероятность, что турнир Bellator 299, запланированный на 23 сентября, станет последним в истории промоушена.

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