Турнир Bellator 299 может стать последним в истории промоушена

Теги MMA Скотт Кокер Bellator PFL / WSOF Бокс/MMA/UFC

Bellator может закончить свое существование в сентябре.

Американский медиаконгломерат Viacom, владеющий компанией Bellator, близок к продаже активов промоушена.

«Bellator ищет себе партнера. Вероятно, что мы получим ясность в следующие 60-90 дней. Прямо сейчас Viacom ведет переговоры с PFL и еще несколькими компаниями, так что давайте подождем и посмотрим, что из этого выйдет», - заявил руководитель лиги Скотт Кокер.

На данный момент неизвестно, останется ли Bellator отдельной организацией или же будет существовать под брендом PFL.

Есть вероятность, что турнир Bellator 299, запланированный на 23 сентября, станет последним в истории промоушена.

Президент Bellator: «Вадим Немков – лучший полутяжеловес в мире»

Пэдди Пимблетт: «Никто не просыпается с мыслью: «Как же я хочу драться в Bellator!»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил
Ответ Садковский Ян
А что до 300 недобили? Чтобы никто не рифмовал?
Последовали примеру Хабиба с 29-0.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RashNomadKazakh
Немков-Нганну!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Садковский Ян
А что до 300 недобили? Чтобы никто не рифмовал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий