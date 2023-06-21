Вадим Немков возглавил рейтинг лучших бойцов Bellator
Bellator обновил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.
Чемпион организации в полутяжелом весе Вадим Немков поднялся на одну строчку, возглавив рейтинг P4P.
Предыдущий лидер Патрисио Фрейре опустился на второе место.
Чемпион легкого дивизиона Усман Нурмагомедов потерял одну позицию и теперь занимает седьмую строчку рейтинга.
На Bellator 297 Немков победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс.
Немков защитил пояс Bellator на глазах Федора: уничтожил 46-летнего Ромеро, но выступил спорно
Источник из Bellator сказал, что Вадим Немков перейдет в тяжелый вес
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