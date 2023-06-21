Вадим Немков возглавил рейтинг лучших бойцов Bellator

Теги MMA Bellator Вадим Немков Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Bellator обновил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Чемпион организации в полутяжелом весе Вадим Немков поднялся на одну строчку, возглавив рейтинг P4P.

Предыдущий лидер Патрисио Фрейре опустился на второе место.

Чемпион легкого дивизиона Усман Нурмагомедов потерял одну позицию и теперь занимает седьмую строчку рейтинга.

На Bellator 297 Немков победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс.

Немков защитил пояс Bellator на глазах Федора: уничтожил 46-летнего Ромеро, но выступил спорно

Источник из Bellator сказал, что Вадим Немков перейдет в тяжелый вес

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6 комментариев

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Сергей Топильский
с таким талантом сидеть в лиге для, престарелых
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Ферзь на р1
Вадим очень заточен на деньги, знает что у UFC сначало копейки будет получать, ему это не нужно, не престиж , ничего, лучше быть в колхозе лучшим, ежели в городе никем)
+2
-2
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Дмитрий Кобзарь
Сразу видно, зажимают россиян
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Герман Сергеевич
Вспоминая его первый бой против Андерсона, как то сложно его лучшим назвать
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Dart_Yoda
Ответ Сергей Топильский
с таким талантом сидеть в лиге для, престарелых
По стопам Фёдора
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Роман Ягодин
Ответ Ферзь на р1
Вадим очень заточен на деньги, знает что у UFC сначало копейки будет получать, ему это не нужно, не престиж , ничего, лучше быть в колхозе лучшим, ежели в городе никем)
потому я больше жду бой Павловича, потому что у него пояс на первом месте и желание доказать что лучший
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