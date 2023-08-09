Туиваса хочет реванш с Павловичем: «В бою все свелось к тому, кто первый ударит: когда он попал, я понял, что мне конец»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Тай Туиваса хочет взять реванш у Сергея Павловича.

«В том бою все свелось к тому, кто первым ударит. Пытался сделать это, но он попал по мне первым же ударом, и я понял, что мне конец. Типа: «Вот дерьмо».

Хочу биться с ним еще раз. Я не попал по нему. Может быть, все сложилось бы иначе, ударь я первым, но как знать. Такова игра в тяжелом весе», – сказал тяжеловес UFC Тай Туиваса.

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3 комментария

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Тут сложно попасть первым, когда против тебя боксер высокого уровня, а у тебя размах рук на почти 25 см меньше
+3
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Назар Игорь
Против Павловича у Туивасы шансов практически 0.
+2
-2
0
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