Туиваса хочет реванш с Павловичем: «В бою все свелось к тому, кто первый ударит: когда он попал, я понял, что мне конец»
Тай Туиваса хочет взять реванш у Сергея Павловича.
«В том бою все свелось к тому, кто первым ударит. Пытался сделать это, но он попал по мне первым же ударом, и я понял, что мне конец. Типа: «Вот дерьмо».
Хочу биться с ним еще раз. Я не попал по нему. Может быть, все сложилось бы иначе, ударь я первым, но как знать. Такова игра в тяжелом весе», – сказал тяжеловес UFC Тай Туиваса.
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