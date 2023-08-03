Алексей Олейник: «Теоретически UFC могут быть заинтересованы больше в Аспиналле, чем в Павловиче»

Теги UFC MMA Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник считает, что UFC может подвинуть Сергея Павловича от титульного боя.

«Если говорить про заинтересованность, теоретически они могут быть более заинтересованы в Томе Аспиналле.

Этот русский, здоровый, немножко злой, немножко молчаливый, который выходит и всех метелит. У него такой образ.

Аспиналл постоянно улыбается. И в Англии более комфортно раскручивать. Если британец еще раз победит, им могут сделать претендентский поединок.

Кто выиграет – дерется с чемпионом. Хотя Сергей уже заслуживает биться за титул и может выходить на поединок», – сказал бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник.

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