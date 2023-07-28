Александр Волков: «Хотел подраться с Алмейдой, но ему дали Блейдса»

Александр Волков объяснил, почему проведет поединок против Тая Туивасы.

«Мы хотели подраться с , но ему дали . Не знаю, доводили ли до него в принципе, что я хотел этого боя.

мы тоже хотели очень давно. В итоге в UFC решили этот бой добавить в кард в Сиднее.

Прилечу в Австралию 20 августа, за три недели до боя, потому что мне предстоит получить американскую визу там. Моя закончилась. И плюс – да, надо будет акклиматизироваться», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Волков – о бое с Туивасой: «Ощущаю, что сильнее в каждом аспекте, но от переживаний никуда не денешься»

Штырков – о возможном бое Волкова и Туивасы: «Что ужасного сделал Тай для UFC, что ему назначили этот поединок?»