Официально: Волков и Туиваса подерутся на UFC 293

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса UFC 293 Бокс/MMA/UFC

10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 293.

В главном карде пройдет поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Таем Туивасой.

В последний раз Волков дрался в марте, когда нокаутировал Александра Романова в первом раунде.

Туиваса в декабре досрочно проиграл Сергею Павловичу.

Штырков – о возможном бое Волкова и Туивасы: «Что ужасного сделал Тай для UFC, что ему назначили этот поединок? Дай бог ему здоровья»

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13 комментариев

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GBale
Ответ Artur Smith
Если Волков умудрится проиграть, из UFC его надо будет выгонять
так то Туиваса тоже топ, последние 2 боя проиграл двум топам чемпионского уровня, а до этого шел со стриком из 5 побед KO/TKO.
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+12
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SEVEN_
Ответ Artur Smith
Если Волков умудрится проиграть, из UFC его надо будет выгонять
Ну рано или поздно так и будет, чемпионства Волку уже не видать, чуть постареет пару треху боев сольет и поедет домой, но к слову карьера у волка хорошая, не испугался уйти из Белатора и в UFC не затерялось, топчик✌️
+9
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+9
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UseR
Санин пассажир по идее, только если как с Льюисом не будет, но к концу третьего раунда Туиваса уже сам ходить не сможет
+5
-2
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Мохнатый Шмель
Читаешь коменты про Волкова и создается впечатление, что это какой-то непонятный пассажир.
Волков - чемпион беллатор и боец, который много лет уверенно держится в топ-10 лучшей лиге мира. В юфс у него 10-4 из которых 6 побед накаутом. Только 2 досрочных поражения, одно из которых случайное. Мужик проигрывал исключительно бойцам потенциала топ-5, а всех середняков проходил уверенно. Понятно, что чемпионом он станет вряд-ли , но держатся на уровне топ 5-10 думаю может еще долго.
+4
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Muerte
Ответ Artur Smith
Если Волков умудрится проиграть, из UFC его надо будет выгонять
с чего это. Саня на месте по праву, мешкам не проигрывал.
Туиваса хайповый нокаутер, которого на титульник вели
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Борис _____
Понятно, что масштабирование сделали специально для постера, но все равно смешно видеть, что Волков и Туиваса одного роста)
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Костя Кот
очень удобный соперник для Волкова
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barcelonistas
Все логично, ближайший соперник в рейтинге
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Pronger
Ответ sanek maloi
И это при том, что тренит в родных пинатах у Киашко, а не в штатах)
Волков уже год минимум, в США тренируется
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