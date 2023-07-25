Официально: Волков и Туиваса подерутся на UFC 293

10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 293.

В главном карде пройдет поединок в тяжелом весе между и .

В последний раз Волков дрался в марте, когда нокаутировал в первом раунде.

Туиваса в декабре досрочно проиграл Сергею Павловичу.

Штырков – о возможном бое Волкова и Туивасы: «Что ужасного сделал Тай для UFC, что ему назначили этот поединок? Дай бог ему здоровья»