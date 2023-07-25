Официально: Волков и Туиваса подерутся на UFC 293
10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 293.
В главном карде пройдет поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Таем Туивасой.
В последний раз Волков дрался в марте, когда нокаутировал Александра Романова в первом раунде.
Туиваса в декабре досрочно проиграл Сергею Павловичу.
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Волков - чемпион беллатор и боец, который много лет уверенно держится в топ-10 лучшей лиге мира. В юфс у него 10-4 из которых 6 побед накаутом. Только 2 досрочных поражения, одно из которых случайное. Мужик проигрывал исключительно бойцам потенциала топ-5, а всех середняков проходил уверенно. Понятно, что чемпионом он станет вряд-ли , но держатся на уровне топ 5-10 думаю может еще долго.
Туиваса хайповый нокаутер, которого на титульник вели