Аспинэлл – о Павловиче: «Он дважды снимался с поединка со мной. Но это не значит, что он боится»
Том Аспинэлл высказался о возможном бое против Сергея Павловича.
«Я готов драться с кем угодно. Павлович? Мы уже могли встретиться, но он дважды снимался с поединка.
Конечно, это не значит, что он боится меня. Я просто говорю, как есть.
Но все мы друг с другом однажды подеремся. А уж в какой последовательности – это не так важно», – сказал боец UFC Том Аспинэлл.
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