Аспинэлл – о Павловиче: «Он дважды снимался с поединка со мной. Но это не значит, что он боится»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл высказался о возможном бое против Сергея Павловича.

«Я готов драться с кем угодно. Павлович? Мы уже могли встретиться, но он дважды снимался с поединка.

Конечно, это не значит, что он боится меня. Я просто говорю, как есть.

Но все мы друг с другом однажды подеремся. А уж в какой последовательности – это не так важно», – сказал боец UFC Том Аспинэлл.

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2 комментария

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Rjcnbr
Первый был из-за визы Павловикса в 21, а второй когда был? Что-то пропустил
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Отец Погребняка
Ответ Rjcnbr
Первый был из-за визы Павловикса в 21, а второй когда был? Что-то пропустил
А второй раз когда Аспинэлл спал
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