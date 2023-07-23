Аспинэлл – о Павловиче: «Он дважды снимался с поединка со мной. Но это не значит, что он боится»

Том Аспинэлл высказался о возможном бое против Сергея Павловича.

«Я готов драться с кем угодно. Павлович? Мы уже могли встретиться, но он дважды снимался с поединка.

Конечно, это не значит, что он боится меня. Я просто говорю, как есть.

Но все мы друг с другом однажды подеремся. А уж в какой последовательности – это не так важно», – сказал боец UFC Том Аспинэлл.

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