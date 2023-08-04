Арман Царукян: «У Аспинэлла нет шансов против Павловича»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Арман Царукян Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян дал прогноз на потенциальный бой между Сергеем Павловичем и Томом Аспинэллом.

«После уверенной победы над Марчином Тыбурой Аспинэлл вновь вернулся в титульную гонку. Можно сказать, что ворвался.

Видел, что говорят о его потенциальном поединке против Павловича. Считаю, что шансов у британца нет», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Аспинэлл – о Павловиче: «Он дважды снимался с поединка со мной. Но это не значит, что он боится»

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2 комментария

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Шансы есть всегда особенно в тяжах. Но справедливости ради надо отметить что Павлович в этом поединке будет фаворитом. Как мне кажется Павлович бьет сильнее борется лучше да и подбородок лучше. В любом случае Серега заслужил титульный бой
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Пусть для начала Аспинал возьмет реванш у Блейдса
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