Арман Царукян: «У Аспинэлла нет шансов против Павловича»

Арман Царукян дал прогноз на потенциальный бой между Сергеем Павловичем и Томом Аспинэллом.

«После уверенной победы над Марчином Тыбурой Аспинэлл вновь вернулся в титульную гонку. Можно сказать, что ворвался.

Видел, что говорят о его потенциальном поединке против . Считаю, что шансов у британца нет», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Аспинэлл – о Павловиче: «Он дважды снимался с поединка со мной. Но это не значит, что он боится»

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