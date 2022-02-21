Фрэнсис Нганну: «На 1000% согласен, что бойцам нужно повышать зарплату»

Чемпион UFC в тяжелом весе прокомментировал слова блогера , который потребовал от президента UFC Дэйны Уайта поднятия гонораров в промоушене.

«Я слежу за всеми его высказываниями в интернете и знаю, что происходит. Знаете, у Пола свой собственный, особый способ общения, который немного отличается от других. Да, я и он высказываемся разным образом, но я не виню его. Я на 100% согласен со всем, что говорит Джейк.

Когда он говорит, что нужно повышать зарплату бойцу, я на 1000% согласен с ним. Бойцы не защищены. Бойцы сами по себе, за ними никто не присматривает. Иногда я иду по залу и вижу бойца, который только что проиграл бой и получил травму, но он продолжает тренироваться, надеясь, что все заживет, потому что он не может позволить себе лечение, зная, что боями он способен заработать только на жизнь.

Тяжело смотреть на такие ситуации и думать, что это нормально. Нет, это ненормально. Бойцы постоянно рискуют своим здоровьем. По крайней мере, дайте им хорошую медицинскую страховку», – сказал Нганну в своем подкасте.

Президент Bellator: «Мы пока не разговаривали с Нганну. У него действующий контракт с UFC»

Хабиб про конфликт Нганну с UFC: «Если ты подписал контракт, то должен выполнять его условия»