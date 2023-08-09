Уайт – о победе Пола над Диазом: «40-летний парень прошел всю дистанцию против 20-летнего, который выше на 4 весовых категории»

Теги UFC Дана Уайт Нейт Диаз бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт похвалил Нейта Диаза за бой против Джейка Пола.

«Для 40-летнего парня, который прошел всю дистанцию с 20-летним соперником, превосходящим его на четыре весовых категории в боксе и две – в ММА, Нейт показал себя с хорошей стороны. Он выглядел хорошо, рад за него», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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1 комментарий

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sanek maloi
Нейт вышел за чеком, собственно как всегда на расслабоне, задачи победить не было)
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