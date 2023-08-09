Уайт – о возможном срыве боя Маска и Цукерберга: «Мы ждем Илона. Нужна ли ему операция?»
Дана Уайт заявил, что судьба боя Маска и Цукерберга зависит от здоровья босса SpaceX.
«Мы сейчас ждем Илона. Нужна ли ему операция? Нужно ли ему восстановление? Сейчас все зависит от этого», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Илон Маск: «Завтра я сделаю МРТ. Может потребоваться операция. Дата поединка неизвестна»
Маск – о поединке с Цукербергом: «Если бой будет коротким, то я выиграю. Если долгим – победит Марк»
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