Уайт – о возможном срыве боя Маска и Цукерберга: «Мы ждем Илона. Нужна ли ему операция?»

Дана Уайт заявил, что судьба боя Маска и Цукерберга зависит от здоровья босса SpaceX.

«Мы сейчас ждем Илона. Нужна ли ему операция? Нужно ли ему восстановление? Сейчас все зависит от этого», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Илон Маск: «Завтра я сделаю МРТ. Может потребоваться операция. Дата поединка неизвестна»

Маск – о поединке с Цукербергом: «Если бой будет коротким, то я выиграю. Если долгим – победит Марк»