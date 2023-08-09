Уайт – о возможном срыве боя Маска и Цукерберга: «Мы ждем Илона. Нужна ли ему операция?»

Теги UFC Дана Уайт Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что судьба боя Маска и Цукерберга зависит от здоровья босса SpaceX.

«Мы сейчас ждем Илона. Нужна ли ему операция? Нужно ли ему восстановление? Сейчас все зависит от этого», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Илон Маск: «Завтра я сделаю МРТ. Может потребоваться операция. Дата поединка неизвестна»

Маск – о поединке с Цукербергом: «Если бой будет коротким, то я выиграю. Если долгим – победит Марк»

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1 комментарий

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Pavel Nikolaev
все ясно. Мама не разрешила))
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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