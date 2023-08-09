Уайт – о возможном возвращении Диаза в UFC: «Мы любим этого парня, посмотрим»
Дана Уайт ответил на вопрос о возможном возвращении Нейта Диаза в UFC.
«Наше отношение к Диазу осталось тем же. Мы всегда к нему так относились. Часто шутил о том, каково иметь дело с братьями Диаз.
Эти двое – культовые бойцы, о которых через 20 лет все будут вспоминать и говорить. UFC всегда будет домом Нейта, он вырос здесь, появился на The Ultimate Fighter.
В промоушене он провел несколько эпохальных боев. Мы любим этого парня. Не знаю насчет будущих боев, но UFC всегда будет его домом. Посмотрим», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Диаз – явный фаворит возможного реванша с Полом по правилам ММА
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