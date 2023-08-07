Маск – о поединке с Цукербергом: «Если бой будет коротким, то я выиграю. Если долгим – победит Марк»

Илон Маск оценил шансы на победу в поединке с Марком Цукербергом.

«Если бой продлится недолго, то, вероятно, я выиграю. Если же поединок затянется, то Марк победит за счет выносливости. Я намного крупнее, и есть причина, по которой в ММА существуют весовые категории», – написал в соцсетях Илон Маск.

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