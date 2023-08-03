Гаджиев – о бое Штыркова и Шлеменко: «Это многие бы посмотрели, они – топовые российские бойцы»

Теги Александр Шлеменко AMC Fight Nights Камил Гаджиев Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев верит в организацию боя между Иваном Штырковым и Александром Шлеменко.

«Обоснование (для поединка) есть, потому что это два топовых российских бойца. Это уже априори обоснование. Больше даже спортивного обоснования.

Если сейчас задать людям вопрос: «Как закончится бой Шлеменко и Штыркова по правилам кикбоксинга?»

Многие задумаются и почешут репу. А разве нам, организаторам, не это нужно: когда зритель хочет увидеть поединок? Этот бой многие бы посмотрели.

Но это больше прерогатива организации, в которой они оба выступали много раз. Эта площадка, которая для них понятна и проведет турнир. Этот бой намного реальнее, чем многим кажется», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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1 комментарий

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Легчайшая для Шлема. Иван после первого раунда начнет борьбу за кислород ))
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