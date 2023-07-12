Гаджиев – о поединке Нганну и Фьюри: «У Фрэнсиса ноль шансов. Это разный класс»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Камил Гаджиев бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.

«Я считаю, что у Нганну просто ноль шансов, если они будут драться по боксу. Ноль шансов.

Ребята, не надо путать ударников в ММА с высокопрофессиональными боксерами. Это вообще разные истории.

Я бы сказал, что это разные весовые категории, но не путайте. Это разный класс. У Нганну нет шансов», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Бой между Фьюри и Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Фрэнк Уоррен: «Бой Фьюри и Нганну – не выставочный, но и не титульный»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Политов
Нгану даже с Сириллом Ганом не стал в стойке драться, понимая, что даже в мма перчатках, шансов в стойке против топового кикбоксера у него нет. А тут лучший боксер современности, не уступающим по антропометрии и по правилам бокса. Шансов 0.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Да плевать ему на шансы, зато заработает бабло, которое за карьеру в мма не заработал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий