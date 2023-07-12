Гаджиев – о поединке Нганну и Фьюри: «У Фрэнсиса ноль шансов. Это разный класс»

Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.

«Я считаю, что у Нганну просто ноль шансов, если они будут драться по боксу. Ноль шансов.

Ребята, не надо путать ударников в ММА с высокопрофессиональными боксерами. Это вообще разные истории.

Я бы сказал, что это разные весовые категории, но не путайте. Это разный класс. У Нганну нет шансов», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Бой между и Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

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