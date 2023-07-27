Глейсон Тибау: «Махачев досрочно победит Оливейру. Они не на одном уровне»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Глейсон Тибау считает, что Ислам Махачев нокаутирует Чарльза Оливейру.

«У Махачева есть все для того, чтобы досрочно победить Оливейру. Хорошая борьба, прессинг, сила. Думаю, что Ислам оформит очередной финиш. Оливейра тоже приличный боец. Легкой прогулки не будет. У него есть хорошее джиу-джитсу. Он опасен в стойке, но борьба не такая хорошая, как у Ислама.

Махачев более развит. Его прессинг и сила уровнем выше. У Оливейры есть джиу-джитсу, но это не помешало Исламу его финишировать в первом поединке. Они не на одном уровне. Ислам мощно давит. С ним тяжело тягаться в грэпплинге. Махачев невероятно обученный боец», – заявил экс-боец UFC Глейсон Тибау.

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2 комментария

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Isa Babaev
Это все понимают кроме хейтеров Ислама
Чарльз крутой, но не уровень Махачева
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Kanan Jarrus
глебушка - помним нашу первую надежду всея руси
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