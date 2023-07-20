Чарльз Оливейра: «Заберем то, что принадлежит нам. Спасибо Иисусу»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра отреагировал на анонс поединка против Ислама Махачева.

«Я очень счастлив. Заберем то, что принадлежит нам. Спасибо Иисусу», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Оливейра проведет реванш с Исламом Махачевым на турнире UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Ислам Махачев: «Скоро увидимся, ребята»

Абу-Даби – место силы Ислама Махачева. Он трижды дрался там, а год назад стал чемпионом UFC

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1 комментарий

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rude.
Чарльз "Крестоносец" Оливейра
По заветам дидов едет в пустыню нести слово Божье.
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