Чарльз Оливейра: «Заберем то, что принадлежит нам. Спасибо Иисусу»

Чарльз Оливейра отреагировал на анонс поединка против Ислама Махачева.

«Я очень счастлив. Заберем то, что принадлежит нам. Спасибо Иисусу», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Оливейра проведет реванш с Исламом Махачевым на турнире UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Ислам Махачев: «Скоро увидимся, ребята»

Абу-Даби – место силы Ислама Махачева. Он трижды дрался там, а год назад стал чемпионом UFC