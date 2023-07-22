Вице-президент ACA Бадаев: «У меня нет сомнений в том, что Ислам выиграет у Оливейры, даже если бой состоится на Луне»

Асланбек Бадаев уверен в победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

«Я бы не хотел видеть бой Махачева и Оливейры в Абу-Даби. Мне кажется, было бы больше интриги, если б UFC организовал этот поединок в США или Бразилии. Почему бы Исламу не подраться в Бразилии, как это сделал Хабиб Нурмагомедов 10 лет назад в поединке с Тиаго Таваресом?

Махачев тоже может так сделать. Уверен, ему все равно, где драться с Оливейрой. Мы бы увидели более заряженного бразильца. У меня нет сомнений в том, что Ислам выиграет у Оливейры, даже если бой состоится на Луне», – заявил вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев.

Официально: Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября

Абу-Даби – место силы Ислама Махачева: год назад стал там чемпионом UFC, впереди – бой с Оливейрой