Вице-президент ACA Бадаев: «У меня нет сомнений в том, что Ислам выиграет у Оливейры, даже если бой состоится на Луне»

Теги UFC MMA ACA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Асланбек Бадаев уверен в победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

«Я бы не хотел видеть бой Махачева и Оливейры в Абу-Даби. Мне кажется, было бы больше интриги, если б UFC организовал этот поединок в США или Бразилии. Почему бы Исламу не подраться в Бразилии, как это сделал Хабиб Нурмагомедов 10 лет назад в поединке с Тиаго Таваресом?

Махачев тоже может так сделать. Уверен, ему все равно, где драться с Оливейрой. Мы бы увидели более заряженного бразильца. У меня нет сомнений в том, что Ислам выиграет у Оливейры, даже если бой состоится на Луне», – заявил вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев.

Официально: Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября

Абу-Даби – место силы Ислама Махачева: год назад стал там чемпионом UFC, впереди – бой с Оливейрой

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3 комментария

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emsnv
Ну броски на Луне точно проще делать будет) а супплекс так ваще в открытый космос запускает ахах
Дана Белый должен что то придумать с юфс на луне ) юфс он фокс? Юфс он еспн? Юфс он Мун!!
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as009595@icloud.com
Махачев фаворит, но Оливейра думаю имеет шансы, он здорово провел бой против Дариуша,
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Арни Терминатор
союз -аполлон на луне))
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