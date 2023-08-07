Тренер Бивола – о поединке Канело и Чарло: «Сауль – явный фаворит. Американец ничем не интереснее Головкина или Райдера»

Тренер Дмитрия Бивола уверен в победе Сауля Альвареса над Джермеллом Чарло.

«Грубо говоря, Канело – явный лидер в этом противостоянии. Чарло выглядит ничем не интереснее, чем Геннадий Головкин или Джон Райдер, если даже не хуже. Американец залезает не в свой вес. Хотя по антропометрии, сам по себе, он – большой. Тем не менее, Альварес должен выиграть.

Как боксер мексиканец гораздо искуснее: разнообразнее, техничнее и умнее. Поэтому ключей к победе в кармане Чарло немного. Я не претендую на истину последней инстанции. Со мной можно не согласиться и сам поединок покажет, кто был прав.

Вряд ли Альварес бросит очередной вызов Биволу после боя. У него контракт на три поединка. Пока он их не проведет, реванша не будет. И заявлений тоже. Насколько я знаю, оппоненты у него уже расписаны», – заявил Геннадий Машьянов.

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