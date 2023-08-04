Канело может посетить вечер бокса в Казахстане
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) может приехать в Казахстан. Мексиканец получил приглашение в качестве почетного гостя большого вечера бокса, который пройдет в конце года.
В рамках ивента, который состоится в Алматы или Астане, планируется встреча фанатов с Канело. Сам мексиканец дал предварительное согласие на приезд.
Следующий бой мексиканец проведет 30 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а его соперником станет действующий абсолютный чемпион мира в первом среднем весе американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО).
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