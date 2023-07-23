Тайсон – о поединке Канело и Чарло: «Сауль перестал двигать головой. Джермелл может попасть по нему»

Теги Майк Тайсон Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон дал прогноз на бой между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

«Я думаю, что Канело сможет победить. Он просто физически сильнее. Но я заметил, что он перестал двигать головой.

У этого парня [Дмитрия Бивола] получалось попадать по Канело. Чарло уверен, что и он сможет попасть по нему», – сказал экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Поединок между Альваресом и Чарло пройдет 30 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.

Тайсон – о Мохаммеде Али: «Когда я увидел его, то понял, что стану величайшим»

Промоутер Цзю – о решении Чарло драться с Канело: «А какой у него был выбор? Проиграть все четыре пояса Тимофею?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий