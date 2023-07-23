Тайсон – о поединке Канело и Чарло: «Сауль перестал двигать головой. Джермелл может попасть по нему»

Майк Тайсон дал прогноз на бой между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

«Я думаю, что Канело сможет победить. Он просто физически сильнее. Но я заметил, что он перестал двигать головой.

У этого парня [ ] получалось попадать по Канело. Чарло уверен, что и он сможет попасть по нему», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Поединок между и Чарло пройдет 30 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.

Тайсон – о Мохаммеде Али: «Когда я увидел его, то понял, что стану величайшим»

Промоутер Цзю – о решении Чарло драться с Канело: «А какой у него был выбор? Проиграть все четыре пояса Тимофею?»