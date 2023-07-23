Тайсон – о поединке Канело и Чарло: «Сауль перестал двигать головой. Джермелл может попасть по нему»
Майк Тайсон дал прогноз на бой между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.
«Я думаю, что Канело сможет победить. Он просто физически сильнее. Но я заметил, что он перестал двигать головой.
У этого парня [Дмитрия Бивола] получалось попадать по Канело. Чарло уверен, что и он сможет попасть по нему», – сказал экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Поединок между Альваресом и Чарло пройдет 30 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.
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