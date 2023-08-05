Джермелл Чарло: «Как панчер я сильнее Канело. Это будет для него сюрпризом»

Теги Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Джермелл Чарло уверен, что удивит Сауля Альвареса.

«Я считаю, что у меня есть скорость. У меня есть сила. Я знаю одну вещь о Канело – он сильный. Но, как мне кажется, я более мощный панчер, чем Канело. Это будет для него сюрпризом.

Мне не нужно будет страдать, чтобы уложиться во второй средний вес. Я отлично проведу время. У меня прекрасный тренировочный лагерь. Я работаю уже несколько месяцев». – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе Джермелл Чарло.

Сауль Альварес подерется с Джермеллом Чарло 30 сентября в Лас-Вегасе.

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1 комментарий

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Каннелло его на апперкот насадит.
Делайте скриншот )))
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