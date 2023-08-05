Джермелл Чарло: «Как панчер я сильнее Канело. Это будет для него сюрпризом»
Джермелл Чарло уверен, что удивит Сауля Альвареса.
«Я считаю, что у меня есть скорость. У меня есть сила. Я знаю одну вещь о Канело – он сильный. Но, как мне кажется, я более мощный панчер, чем Канело. Это будет для него сюрпризом.
Мне не нужно будет страдать, чтобы уложиться во второй средний вес. Я отлично проведу время. У меня прекрасный тренировочный лагерь. Я работаю уже несколько месяцев». – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе Джермелл Чарло.
Сауль Альварес подерется с Джермеллом Чарло 30 сентября в Лас-Вегасе.
Дональд Трамп о бое Головкин – Канело: «GGG засудили, они не отдали ему победу»
Джермелл Чарло: «У Америки самые сильные боксеры в мире. Я думаю, что сейчас лицом бокса должен стать Джервонта Дэвис»
Делайте скриншот )))