Дональд Трамп о бое Головкин – Канело: «GGG засудили, они не отдали ему победу»

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Джиму Нортону рассказал о впечатлении о бое между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

- Я видел вас на бое Геннадия Головкина против Сауля Альвареса. Из-за такого судейства больше не хочется смотреть бокс. Считаете ли вы, что плохое судейство вредит боксу?

– Головкин был настолько лучше, чем все остальные. Я наблюдал за ним, когда он стал чемпионом. И он провел пару боев неважно с кем, я не хочу называть имен... Его засудили, он доминировал в одном из боев и они не отдали ему победу. И такие вещи разбивают тебе сердце. Он был великолепен!» — сказал Трамп.

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